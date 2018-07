Sulle orme di Ursicino, caccia al tesoro per bambini

Sabato 4 agosto si terrà un evento dedicato a grandi e piccini con un doppio appuntamento. Per gli adulti avrà luogo una visita teatralizzata, nella quale i momenti e personaggi più importanti della Biblioteca prenderanno vita attraverso la recitazione di un attore che accompagnerà il pubblico in un incredibile viaggio alla scoperta della Biblioteca Capitolare. Saranno inoltre esposti alcuni antichi codici manoscritti.

I più piccoli potranno inoltre partecipare alla Caccia al Tesoro “Sulle orme di Ursicino”, un percorso di giochi ed enigmi che li condurranno alla scoperta della Biblioteca più antica del mondo. I bambini dovranno aiutare Ursicino a recuperare un oggetto a lui molto caro, senza il quale non sarebbe potuto diventare il personaggio più celebre della storia Capitolare.



INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)



VISITA TEATRALIZZATA

Orario visita teatralizzata: 18:00 – 19:30

Ingresso adulti (in omaggio verrà consegnato un buono utilizzabile presso Scapin): euro 15

Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: Tel. 045 8538071 - info@capitolareverona.it



CACCIA AL TESORO

Orario caccia al tesoro: 18:00 – 19:30

Ingresso bambini: euro 10

L’iscrizione all’attività è OBBLIGATORIA e dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 agosto 2018 inviando il modulo d'iscrizione, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo info@capitolareverona.it

Verranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti.

Età consigliata: dai 5 ai 12 anni.



Promozioni per le famiglie:

Sconto fratelli: nel caso di 2 figli iscritti alla Caccia al tesoro, verrà applicato uno sconto del 50% sul secondo biglietto (5€ anzichè 10€)

Sconto famiglia: ai genitori dei bambini che parteciperanno alla caccia al tesoro sarà applicata una tariffa di 7€ a biglietto, anzichè 15€ per la visita teatralizzata