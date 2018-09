Sulle orme di Ursicino: caccia al tesoro per bambini

Venerdì 14 settembre alle ore 17 presso la Biblioteca Capitolare si terrà la Caccia al tesoro dedicata ai bambini “Sulle orme di Ursicino”. Ursicino l’amanuense ha perduto un oggetto a lui molto caro, indispensabile per il suo lavoro e senza il quale non sarebbe potuto diventare un personaggio importante per la storia della Biblioteca!

Ha bisogno di aiuto per ritrovarlo, e si rivolge così a tutti i valorosi scudieri ed alle intrepide fanciulle che siano disposti a mettere alla prova la loro astuzia e abilità lungo un percorso fatto di enigmi da risolvere, messaggi da decifrare, indizi nascosti e prove da superare, che li condurrà attraverso il gioco alla scoperta della Biblioteca più antica del mondo.



INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Orario caccia al tesoro: 17:00 – 18:00

Età consigliata: 6-12 anni

Info e prenotazioni: info@capitolareverona.it - 045 8538071

- si consiglia la prenotazione -



Ingresso bambini: euro 10*

*Sconto fratelli: nel caso di 2 figli iscritti alla Caccia al tesoro, verrà applicato uno sconto del 50% sul secondo biglietto (5€ anzichè 10€)