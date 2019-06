A Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane il concerto "Sulle corde dell'anima"

Alcuni dei brani più belli del repertorio per violino, uniti a lavori più virtuosistici, fruibili ed entusiasmanti.

Il programma

W. A. MOZART Sonata per violino e pianoforte K 304 in mi minore

F. KREISLER Preludium & Allegro

P. DE SARASATE Fantasia su “Carmen”

SAINT SAENS Rondò Capriccioso

J. BRAHMS Sonata n. 3 op 108 per violino e pianoforte



Reggie Clews, violinista, ricopre attualmente l’incarico di Co-Concertmaster della Malta Philarmonic Orchestra. I recenti tour orchestrali di cui è stato protagonista hanno toccato 8 città in Cina, poi Milano (Expo), Francoforte e Bruxelles (per la Banca Centrale Europea), Vienna (Musikverein), Berlino (Philarmonie), Monaco, Stoccarda, New York (Carnegie Hall), San Pietroburgo, Mosca.



Oltre all’impegno in orchestra, Reggie coltiva sia la carriera solistica, sia cameristica e ha recentemente eseguito tutti i 24 Capricci di Paganini per violino solo in Cina, Romania e Malta. Si è esibito come solista al Gaulitanus Music Festival, Strada Stretta Concert Series, Piazza Teatru Real di Valletta e al Malta’s International Organ Festival.



Come camerista si è esibito in quartetto d’archi all’International Spring Orchestra Festival, al Gaulitanus Festival e al Three Palaces Festival.



Precedentemente ha collaborato con la San Diego Symphony, la San Diego Chamber Orchestra, la San Diego Opera e con la Mozart Chamber Orchestra di Newport Beach, California. Come solista, invece, si è esibito con la Imperial Valley Symphony, la North Coast Symphony, la Tefareth Israel Orchestra e la California Consort, con cui ha registrato molte delle colonne sonore di film vincitori di Oscar e album di artisti vincitori premiati nei Grammy Awards negli Studios di Hollywood (Los Angeles).



Reggie ha studiato alla McGill University di Montreal (Canada) con i Proff. Mauricio Fuchs, ora Rettore degli archi alla Indiana University, e Richard Roberts, Concertmaster dell’Orchestra Sinfonica di Montreal.

Informazioni e biglietti

Ingresso euro 5, gratuito per under14

Villa Vecelli Cavriani: via Caterina Bon Brenzoni, 3 Mozzecane (VR)



Per informazioni info@fondazionediscanto.it – Tel. 045 8538071

Ampio parcheggio pubblico gratuito