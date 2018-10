Suggestioni barocche, visita guidata alla Chiesa di San Domenico

Domenica 07 ottobre 2018 - SUGGESTIONI BAROCCHE - La chiesa di San Domenico e stradone San Fermo.



Visita guidata alla Chiesa di San Domenico e a stradone San Fermo, tra la spiritualità degli affreschi e la nobiltà dei palazzi signorili.



Incontro: ore 14.45 (inizio alle ore 15.00)

Dove : davanti alla Chiesa (via del pontiere 30)

Costo:* 10€ a persone -Ridotto 5€ per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Durata: circa 2 ore

La visita è garantita anche in caso di pioggia



per info & prenotazioni chiamate il N 045/595047 oppure scrivete a info@guideverona.com