I Subsonica ospiti in Feltrinelli presentano il nuovo e atteso album d'inediti "8"

I Subsonica ospiti in alla Feltrinelli di via Quattro Spade, 2 a Verona martedì 16 ottobre 2018 alle ore 18.00. A quattro anni dal loro ultimo disco i Subsonica tornano ancora una volta insieme per presentare il nuovo e atteso album d'inediti "8".

Interviene il giornalista Giulio Brusati. La partecipazione all'incontro è libera e gratuita. Per avere accesso prioritario al firmacopie, acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass (1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

La band composta Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli anni’90 ad oggi, con un eclettismo che sfugge a ogni cliché di genere, ritorna con un vero disco manifesto e riparte dall’Europa. La band torinese che ha da sempre un respiro internazionale, sarà infatti protagonista dal 4 al 19 dicembre di “European reBoot2018” un tour in Europa, organizzato da Vertigo. I Subsonica si esibiranno live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco e Londra, dove hanno anche lavorato al disco con l’ingegnere del suono Marta Salogni, già engineer dell’ultimo album di Bjork. A questa prima parte farà seguito “8 TOUR” la tournée italiana nei palasport che dal 9 al 23 febbraio 2019 toccherà otto città: Bologna, Padova, Torino, Genova, Milano, Roma e Firenze.