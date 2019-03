I Subsonica in concerto al Vallo Bastioni Città di Nimes per il Rookazoo Music Festival

Dopo un entusiasmante tour con cui hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico, accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia i Subsonica non accennano a fermarsi e annunciano speciali date estive che li vedranno protagonisti in alcune delle location più suggestive del Paese.

A Verona l'appuntamento da non perdere è fissato al "Rookazoo Music Festival" presso i Bastioni Vallo di Città di Nimes il 28 giugno 2019.



Biglietti: 26,45 euro compresi d.p.

Prevendite disponibili qui: TicketOne - https://goo.gl/N7o3jN

Orari

Apertura cancelli ore 18.00

Chiusura ore 00.00



Tel. 3392523545

Mail. segreteria@maquario.com

Come Raggiungerci

TRENO

Dalla Stazione di Verona Porta Nuova - 1,2 km a piedi dall'ingresso della stazione.

AUTO

Dal casello di Verona Sud - Maps: goo.gl/xE7wf3.

Dal casello di Verona Nord- Maps: goo.gl/sp9xZ4.

(Ampio parcheggio adiacente alla venue)

