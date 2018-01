Stufe a legna e pellet: Sibrand presenta le ultime novità a "Progetto fuoco" di Verona

Progetto Fuoco, il più importante evento mondiale nel settore impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna, si appresta ad aprire i battenti della sua Undicesima edizione. Dal 21 al 25 febbraio oltre 750 aziende provenienti da 38 Paesi popoleranno Veronafiere e accoglieranno operatori di settore e pubblico, lungo ben 105.000 metri quadrati di superficie espositiva.

Il Gruppo SIBrand, specializzato nell’importazione e distribuzione di prodotti di design e beni di largo consumo, presenta in questa occasione tutte le soluzioni per interni ed esterni a marchio Divina Fire. Nato dall’esperienza di professionisti specializzati in soluzioni innovative per il riscaldamento degli ambienti domestici, Divina Fire è un marchio tutto italiano che mira a migliorare la qualità della vita e il comfort nelle abitazioni.

Grazie ad un catalogo ricco e diversificato che spazia da stufe a legna o a pellet, a biocamini, camini elettrici, stufe a gas e accessori dedicati (come i combustibili liquidi e il bioetanolo naturale), Divina Fire soddisfa le esigenze di un vasto target, garantendo un ventaglio di soluzioni adatto ad ogni ambiente e arredamento.

Stufe a legna

Le stufe a legna Divina Fire si contraddistinguono per la loro bellezza capace di rendere l'ambiente più intimo e familiare. Adatte ad ogni tipo di abitazione, dalla casa di campagna allo chalet in montagna, vengono usate anche in città, per affiancare o sostituire totalmente l'abituale impianto di riscaldamento.

Stufe a pellet

Pratiche e funzionali, le stufe a pellet Divina Fire, sono realizzate con materie prime e componenti solidi di qualità, garantiscono una diffusione del calore costante ed omogenea. Dalle linee classiche alle più moderne, offrono tutto il fascino della fiamma che brucia. L’uso di un combustibile naturale come i pellet, garantisce un consumo responsabile.



I prodotti Divina Fire sono realizzati con materiali di prima qualità e nel rispetto delle normative europee di riferimento per assicurare un riscaldamento dalle prestazioni eccellenti.



SIBrand è al Padiglione 5, stand B9a



Progetto Fuoco si tiene a Verona dal 21 al 25 febbraio

Veronafiere - Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

Orari di apertura: 9:00 - 18:30

About SIBrand

Il gruppo SIBrand è specializzato nell’importazione e distribuzione di prodotti di design e beni di largo consumo di diverse categorie merceologiche. Con un ventaglio di offerta, ricco e diversificato, SIBrand soddisfa le esigenze di un vasto target e si pone come un unico interlocutore per chi opera su più settori e ricerca concrete opportunità di crescita. SIBrand è proprietaria di diversi marchi - Divina Fire (stufe e riscaldamento), Divina Home (arredo interni), Voilà (schermature solari), Habit (casette in lamiera), Evergreen (arredo esterni), Passione Piscine, Easy Wood (attrezzi giardinaggio), AQA (impregnanti e smalti) - ed è distributore esclusivo in Italia del brand Frontier (carrelli officina).