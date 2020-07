"Streghe", una tragedia insolitamente comica all'Arsenale di Verona

"Streghe", una tragedia insolitamente comica, tratta da William Shakespeare, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato in scena all'Arsenale di Verona dal 23 al 25 luglio alle ore 21.15.

Chissà come sarebbero andate le cose se il leggendario Macbeth avesse preso in battaglia una gran botta in testa e avesse deciso di diventare re della Padania! Lo scoprirete seguendo le vicende narrate in “Streghe”, un liberissimo adattamento della tragedia shakespeariana – talmente libero da trasformarla in commedia, pur mantenendo intatto l’impianto drammaturgico originale.

