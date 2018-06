Torna a Verona la Streetball Week con un torneo di basket al campetto di Ponte Catena

Torna, per il secondo anno consecutivo, la Verona Streetball Week, torneo di basket, 3 contro 3, che si rifà al campionato Nba americano. Il 7 e 8 luglio, nel campetto di Ponte Catena, realizzato lo scorso anno con gomma riciclata da pneumatici fuori uso, le squadre si sfideranno al canestro divise in 2 gironi, est e ovest, con playoff finali.

Ogni squadra potrà scegliere il proprio nome da abbinare al luogo o quartiere di provenienza. I vincitori di ogni categoria (maschile e femminile, entrambe divise in senior e under 18, e paraolimpico) avranno il pass per soggiornare e giocare le finali del tour nazionale 33bk, che si disputeranno il 4 e 5 agosto a San Benedetto del Tronto. L’iscrizione comprende la t-shirt dedicata all’evento, la medaglia finale e l’assicurazione sportiva.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare i numeri 3477782838 e 3495667918 o visitare il sito www.torneidopg.it/iscrizioni/ national-verona-association.

La manifestazione, che prevede anche momenti di intrattenimento per il pubblico che assisterà alle competizioni, è patrocinata dal Comune e sostenuta da Agsm e Amia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in sala Arazzi dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il consigliere della Federazione Italiana Pallacanestro Giacomo Galanda, il cestista veronese Damiano Dalfini, il presidente provinciale USacli di Verona Giuseppe Biasi, il presidente provinciale Fip Roberto Bevilacqua e il vicepresidente di Agsm Mirco Caliari.