Street Wine Garda: buon vino, spettacoli e specialità gastronomiche sul lungolago

Cos’è Street Wine Garda? È l’occasione di assaggiare le eccellenze dei vini di Verona nello straordinario scenario del lungolago di Garda, che fa molto "clima vacanziero", quindi lo scopo è rilassarvi gustando buon vino e ascoltando l'acqua del lago infrangersi contro la sponda.

Come funziona Street Wine Garda? Alla cassa della manifestazione (Lungolago Regina Adelaide davanti al Comune) puoi acquistare 6 gettoni al prezzo di 10 € da spendere negli stand delle 17 cantine.

I vini proposti in degustazione valgono 1 o 2 gettoni a seconda della loro tipologia. Noi ti regaliamo un bicchiere in tritan (materiale plastico perfetto per le degustazioni, infrangibile e sicuro, in conformità alle leggi italiane) e la taschina porta bicchiere per portartelo a spasso.

Ovviamente non mancheranno sbecolerie e spettacoli di strada, oltre alla possibilità di acquistare le bottiglie di vino e portarvele a casa...e se diciamo a casa è perché è tassativamente vietato consumarle presso la manifestazione per motivi di sicurezza.

Street Wine Garda si terrà dal 19 al 21 maggio ogni sera dalle 17.00 alle 23.00.

(fonte Facebook)