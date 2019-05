A Legnago un lungo weekend di divertimento con lo "Street food & music festival"

Da giovedì 4 a domenica 7 Luglio 2019 continuano gli appuntamenti enogastronomici nel centro Legnago con lo "Street food & Music Festival 2019": un weekend lungo all'insegna del connubio tra gusto e divertimento! Quattro giorni imperdibili, ricchi di eventi, fra goloso street food con tantissime specialità di cucina da strada, dolci e salate, gourmet per tutti i gusti, birra fresca selezionata, buona musica dal vivo, area bimbi con animazione, notte bianca con negozi aperti e sorprese, tanto divertimento per tutte le età, il tutto in un'atmosfera unica...

Le attività in programma

Street Food con specialità di Cibo da strada

Birra selezionata

Musica dal vivo ed Eventi ogni sera

Servizi Bar e Ristorazione attivi tutto il giorno

Possibilità di Asporto e Take-away

Area Bimbi con animazione per tutte le età

Ampia Area Tavoli & Relax

Notte Bianca con apertura negozi Giovedì e Sabato sera

Domenica inaugurazione dei Saldi Estivi

Ingresso sempre Gratuito

La specialità gastronomiche da gustare

Panigacci toscani, Hamburger di fassona, Farinata di ceci, Salsiccia di Bra, Polenta, Tapas spagnole, Tortillas messicane, Gnocco fritto, Olive all’ascolana, Pita greca, Pizzoccheri, Alette di pollo marinate, Porchetta, Verdure pastellate, Salumi umbri, Cotoletta alla milanese, Pecorino, Focaccia, Pancake, Bagel, Tortelloni emiliani, Sciatt valtellinesi, Cannoli alla siciliana, Lumache in umido, Sushi giapponese, Pittule fritte, Carne di cavallo, Maritati salentini, Moscardini in guazzetto, Spiedini di tonno, Guanciale, Salmone affumicato, Lampredotto toscano, Pane al culatello, Cappelletti in brodo, Chips artigianali, Arrosticini abruzzesi di agnello, Puccia pugliese, Tigella modenese ... e molto molto altro!

Musica dal vivo ed eventi

Giovedì 04.07: DJset DAN con il meglio della Musica Internazionale

Venerdì 05.07: Concerto omaggio a Lucio Battisti

Sabato 06.07: Evasione Rock - Rock Cover Band

Domenica 07.07: Selezione Musicale 360

Gli orari di apertura

Giovedì 04.07: dalle 18.00 del pomeriggio a mezzanotte

Venerdì 05.07: dalle 11.00 del mattino a mezzanotte (attivi a pranzo e cena)

Sabato 06.07: dalle 11.00 del mattino a mezzanotte (attivi a pranzo e cena)

Domenica 07.07: dalle 11.00 del mattino a mezzanotte (attivi a pranzo e cena)

Location: Piazza Giuseppe Garibaldi, Legnago (VR) > Segui il link su Maps: http://bit.ly/Legnago_GMaps | Ingresso gratuito.

(Fonte Facebook Street food & Music festival)