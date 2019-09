A Verona il festival "Street food around the world"

Street food around the world® arriva a Verona. Il meglio del cibo di strada da tutto il mondo in un solo evento all'Ex Arsenale (Piazza Arsenale, 8) dal 18 al 20 ottobre 2019.

STREET FOOD NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIRRE ARTIGIANALI & VINERIE

AREA BAMBINI & FAMIGLIE

MUSICA & SPETTACOLO

NGRESSO GRATUITO

Saranno presenti i migliori 30 operatori food accuratamente selezionati.

Venerdì 18 ottobre stand aperti dalle 18-24.

Sabato 19 ottobre stand aperti dalle 12-24.

Domenica 20 ottobre stand aperti dalle 12-24.

Informazioni e contatti

L'ingresso per la clientela agli stand e agli spettacoli sarà gratuito tutti i tre giorni.

Organizzazione, Gestione e Management: Level Up s.r.l.

Web: https://www.facebook.com/events/958840101116105/