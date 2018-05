Presso il Banco BPM l'incontro "Strane coppie" con Valeria Viganò e Anna Toscano

Strane Coppie, fortunata rassegna ideata da Antonella Cilento e realizzata da Lalineascritta Laboratori di Scrittura (25 anni di attività www.lalineascritta.it) conclude il suo decimo anno, dopo aver toccato Napoli, Roma e Milano, per la seconda volta a Verona con un tema di grande attualità: classico o mainstream? La letteratura e le arti sono diventate, in modo più esplicito che nei secoli passati, prodotto di mercato ma chi conquista lettori e spettatori e dura nel tempo? Sono incompatibili bellezza e grande pubblico? E’ meglio essere celebri o celebrati?

Per l’incontro di Verona, L’arte della vita: la scrittura che salva e tramanda, la rassegna tocca le delicate corde della letteratura delle donne, dell’arte di chi è da sempre considerato marginale ed escluso, attraverso i temi della follia e della segregazione, della differenza e di come l’arte, scritta, filmata o dipinta, può salvare la vita.



Al centro di questo incontro, due grandissime scrittrici, la neozelandese Janet Frame e la siciliana Goliarda Sapienza: in comune, il difficile destino delle donne nell’arte ma anche biografie travagliate da drammi familiari e indigenza, toccate dalla terribile esperienza del manicomio, per Frame, e del carcere per Sapienza.

Eppure queste due grandissime scrittrici riescono nei loro capolavori, Un angelo alla mia tavola e L’arte della gioia, a manifestare in modo rivoluzionario, festoso, gioioso e potente una capacità creativa irrefrenabile, che le rende immortali classici internazionali, tradotti ovunque nel mondo e reinterpretati dal grande cinema (Un angelo alla mia tavola è il capolavoro di Jane Campion).



In questa edizione “gold”, realizzata grazie a Banco Bpm, letteratura, cinema e arti visive si incrociano: infatti, giovedì 24 maggio 2018 nello Spazio Espositivo di Palazzo Scarpa, Piazza Nogara, 2 sarà inaugurata alle h 17 la mostra dedicata a Salvatore Accolla a cura di Daniela Rosi (apertura al pubblico fino al 27 luglio), e, a seguire, alle h 18, nella Sala Convegni di via San Cosimo 10, avrà luogo l’incontro in cui a narrare Janet Frame e Goliarda Sapienza saranno Valeria Viganò e Anna Toscano, intervistate da Antonella Cilento, letture di Nicoletta Maragno, interventi cinematografici a cura di Valerio Caprara, immagini e video a cura di Marco Alfano.



A disposizione durante la serata i libri delle autrici e delle relatrici a cura della Libreria PAGINA 12 e il catalogo LIGHT WORK di Iole Cilento e Teresa Dell’Aversana (Paparo edizioni) che raccoglie tutte le opere realizzate dai classici narrati nel corso dell’edizione 2017 di STRANE COPPIE.