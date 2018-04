A Castelnuovo il 170° anniversario della strage dell'11 aprile 1848: presentazione del libro "Lettere dal Risorgimento"

Mercoledì 11 aprile, alle 11.45, nella sala civica XI Aprile 1848 a Castelnuovo del Garda, verrà presentato il libro Lettere dal Risorgimento, a cura del prof. Corrado Viola e Franco Corsini. La pubblicazione, che raccoglie alcune lettere della straordinaria raccolta conservata nella villa Mosconi Negri di Sandrà, è stata realizzata dall’Amministrazione comunale grazie alla disponibilità dell’erede, Maria Vittoria Negri.

Il volumetto verrà illustrato nel corso di un breve convegno di approfondimento al quale parteciperanno alcune classi della scuola secondaria. Relatori il prof. Stefano Quaglia, responsabile del Miur veronese, e il prof. Corrado Viola, docente universitario.

Nell’occasione, sarà possibile ammirare anche le due lettere autografe del poeta Giacomo Leopardi inviate a Giacomo Mosconi, che fanno parte della collezione della signora Negri.

L’appuntamento conclude il programma delle celebrazioni dedicato alle scuole. “Un concorso per ricordare, per emozionare e per valorizzare la storia, il patrimonio artistico e l’identità di Castelnuovo”: questo il titolo scelto per il progetto dell’Istituto comprensivo che ha coinvolto in prima persona gli alunni della scuola secondaria e delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.

Nel corso della mattinata, nei singoli plessi, verranno assegnati i premi dalla dirigente Annapia De Caprio, dal sindaco Giovanni Peretti e dalla consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Chiara Trotti.

Questo l’itinerario: alle 8.30 visita concorso fotografico alla scuola primaria Caliari a Sandrà; alle 9.30 visita concorso fotografico alla scuola primaria San Lorenzo a Cavalcaselle; alle 10.30 visita concorso fotografico alla scuola primaria Angelini a Castelnuovo del Garda.