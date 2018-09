Storytelling e teatro: strumenti creativi come metodologie didattiche

L’obiettivo del corso è di migliorare le conoscenze e le competenze degli insegnanti nell’uso della tecnica teatrale dello storytelling come strumento didattico per gestire la lezione in modo creativo e dinamico.

Gli insegnanti acquisiranno gli strumenti per creare percorsi di apprendimento che non trasmettano semplicemente nozioni in modo sterile e poco duraturo, ma che stimolino l’intuito e la creatività dello studente. Strutturare le informazioni sotto forma di storia mantiene alto il coinvolgimento degli allievi, creare ritmo e curiosità aiuta i ragazzi a focalizzarsi su una sequenza che favorisce l’apprendimento, induce alla riflessione e facilita comprensione e memorizzazione.

Questo metodo di insegnamento è stato testato recentemente in vari paesi d'Europa grazie al progetto CLEAR (Creative - LEARning), di cui Fondazione Aida era partner e al quale i nostri docenti hanno preso parte attivamente come formatori degli insegnanti.



Date:

Alessandra Coltri 2/3 - 9/10 marzo

Pino Costalunga: 16/17 marzo