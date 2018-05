Al Giarol Grande e al Parco della Fonte la manifestazione "Storie e voci di maggio"

Storie e voci di maggio è un doppio appuntamento organizzato con l’associazione Giardinieri Sociali di Parco della Fonte, per concludere in bellezza, colori, profumi, forme, possibilità, valori e spazi questo mese danzante!



Venerdì 25 maggio alle 20.30 al Giarol Grande (via Belluno, 26, VR), l’antropologo floreale Salvatore Domolo presenta la conferenza Albero e fiore. Il significato antropologico del bosco, giardino e orto.



Il progetto | La conferenza permette di comprendere come l’uomo fin dalle origini ha cercato nell’albero e nel fiore la comprensione di se stesso. L’albero e il fiore sono diventati gli archetipi fondamentali per diventare consapevoli e per entrare in solidarietà con il tutto. Bosco, giardino e orto sono così gli ambienti esistenziali per ritrovare se stessi e la relazione armoniosa con gli altri.



Sabato 26 maggio vi invitiamo dalle 17.00 a scendere a Parco della Fonte (accesso da Piazza Garibaldi, S. Michele Extra, VR) e scoprire uno spazio fatto di voci, ascolto e contatto: sarete accolti da lettori viventi, frammenti di poesie, canzoni e suoni che animeranno il vostro passaggio. Seguiranno una sorpresa e un aperitivo attorno al fuoco.



Il progetto | Lo stare in Natura non è soltanto abitare l’ambiente, ma prendersi il tempo, lo spazio e la giusta forma nell’abitare, nel sostare, nel fermarsi, nel riflettersi nelle storie, nelle voci e negli occhi delle persone. Il progetto è a cura di Enrica Pertile, progettista ed educatrice di Associazione Aurora – Ricerca del Benessere.



Come partecipare a “Storie e voci di maggio”

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero, anche se è gradita una piccola offerta per sostenere le spese delle associazioni!

Se volete partecipare come lettori e/o se avete domande e curiosità, contattateci pure ai numeri 3497645238 (Enrica) e 3289695175 (Francesca).