"Storie da Raccontare": 4 incontri di storytelling dal vivo 

Riparte “Storie da Raccontare”, il format ideato dall’agenzia di comunicazione Pensiero visibile per veicolare, attraverso la narrazione, personaggi, valori, emozioni, ma anche imprese aziendali e sportive.

I primi due appuntamenti saranno dedicati alla narrazione dal vivo, con due storyteller professionisti che raccontano due storie di sport e sentimenti. Ad aprire le danze toccherà all’autore e filosofo Franco Bolelli il quale, venerdì 11 maggio alle 21, presenterà il suo ultimo libro “Come Ibra, Kobe, Bruce Lee. Lo sport e la costruzione del carattere” (Add Editore, 2018), insieme a Diego Alverà e alle sue narrazioni sui grandi sportivi del passato. L’incontro, organizzato in collaborazione con la giornalista Rossana Cavallari, sarà moderato da Gaia Passamonti, storytelling strategist di Pensiero visibile.

Proprio Diego Alverà aprirà gli appuntamenti di live storytelling venerdì 18 maggio alle 21, con una storia che affonda le sue radici all’inizio del secolo scorso e ripercorre l’entusiasmante sfida automobilistica del 25 marzo 1928 tra i mitici piloti Tazio Nuvolari e Pietro Bordino sul Circuito del Pozzo, nel comune di San Giovanni Lupatoto. Durante la serata sarà disponibile in anteprima il nuovo libro di Diego Alverà T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928 (Scripta, 2018).

Venerdì 1° giugno sarà la volta della storyteller Bianca Borriello, con il suo “Non esiste l’amor”, racconto dal vivo in cui alla storia del fidanzato amato e immaginato dalla nonna di Bianca malata di Alzheimer si intrecciano i suoi racconti d’amore immaginati e immaginari.

A chiudere il cerchio sarà Cristiano Carriero, giovedì 7 giugno, con la presentazione della raccolta di racconti da lui curata “Lutto libero” (Gelsorosso, 2017), in cui si affronta con ironia e leggerezza il tema della morte.

Pensiero visibile, dunque, si conferma ancora una volta l’unica agenzia a Verona che crea progetti di comunicazione con lo storytelling, un metodo innovativo e di grande efficacia per la comunicazione aziendale: «Si tratta di una tecnica antica – spiega Gaia Passamonti – È uno strumento basato sul funzionamento ancestrale del cervello, attraverso il quale si ottiene il coinvolgimento del pubblico creando senso e condivisione di valori. Ecco perché le imprese sono sempre più orientate verso questo tipo di comunicazione, che non serve solo a convincere e informare, ma sa creare una componente emotiva basata sui valori autentici dell’azienda, che renda il messaggio non solo memorabile ma anche trasformativo. Questi incontri hanno lo scopo di far sperimentare di persona la potenza del racconto, che poi sappiamo applicare anche alla comunicazione aziendale. Sono in molti oggi a parlare di storytelling, ma pochissimi quelli che - come Pensiero visibile - lo sanno realizzare davvero».

Tutti gli incontri di Storie da Raccontare si svolgeranno nelle sale dell’agenzia Pensiero visibile, in via A. Milani a Parona, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Ad ogni incontro sarà abbinata una degustazione a cura delle cantine Masi.

Per info: 045 4935601 - info@pensierovisibile.it.