Il 3 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Storia tutta d'un fiato" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Questa è la storia del conte Narco, cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto e apprezzato… se non fosse per il suo ALITO! E’ terribile, tremendo, insomma, PUZZA! Nessuno riesce a rimanere al suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per necessità che per diletto. I più grandi sapienti sperimentano cure per il malato, ma nulla possono contro un fiato tanto appestato. Bladante, il suo scudiero, lo accompagna in un viaggio avventuroso alla ricerca di un Mago speciale che possa aiutarlo.