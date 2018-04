La Storia incontra lo Stile a Peschiera del Garda con "Vivi Vintage" 9^ edizione

Tre giorni nel passato, immersi nella bellezza asburgica di Peschiera del Garda. Dal 6 all’8 aprile, torna Vivi Vintage, il più grande appuntamento fieristico di settore del territorio gardesano che, per l’edizione numero nove, presenta un calendario sempre più ricco e articolato, alla scoperta delle mode e tendenze che hanno distinto i decenni più rappresentativi del Novecento. Per un intero fine settimana, la Fiera organizzata dalla società Elko Snc ripropone la formula «diffusa» inaugurata con successo lo scorso anno, con un vasto programma di esposizioni, concorsi, degustazioni ed eventi dislocati tra tre differenti location del Comune del Garda.

La mostra mercato di abiti e bigiotterie, occhiali e accessori, giradischi e vinili trova ancora spazio, sabato e domenica, nella Caserma dell’Artiglieria, da dove è finalmente visibile il bastione San Marco, appena restaurato. In Piazzale Betteloni è allestita l’ampia area dedicata all’enogastronomia, con la prima edizione del festival Vintage Food Truck: una sfilata di mezzi d’epoca in rigoroso tema vintage ognuno con una proposta di gustoso street food sullo sfondo di intrattenimenti live per accompagnare l’aperitivo del weekend. Infine, sabato sera, l’evento si sposta a Forte Papa con l’ormai tradizionale Fuori Fiera Mash Up Party per ballare fino a notte inoltrata.

TRE EVENTI INEDITI - Tra le novità della nuova edizione, due eventi collaterali e un concorso fotografico pensati per rivivere emozioni del passato in modo alternativo e divertente. Si comincia dal palato, con Gusto di Vintage, una degustazione dei migliori vini d’annata, proposta nei due giorni di rassegna, nell’area eventi nell’area eventi della Caserma dell’Artiglieria, grazie alla collaborazione con Vino al Vino Street, cantina itinerante che, a bordo di una roulotte Lander del 1974, gira lo Stivale per portare in giro piccole cantine artigianali. Nella piazza esterna alla Caserma dell’Artiglieria sarà invece presente un’area interamente dedicata a un’esposizione di maestose auto d’epoca appartenenti a collezionisti privati. Infine, in cartellone, c’è anche il concorso fotografico Cosa resterà degli anni ’80: tuffatevi in cantina o in soffitta alla ricerca di vecchi album di famiglia, verranno premiate le migliori immagini raffiguranti auto, motocicli e mezzi d’epoca costruiti tra 1970 e 1999, immortalati sullo sfondo di un paesaggio gardesano, come le rive del Lago o le montagne del Baldo.

INAUGURA LA STAGIONE - «Anche quest’anno sarà Vivi Vintage ad aprire il grande calendario degli eventi estivi in programma sul Lago di Garda - ha sottolineato Alessio Priante, di Elko Snc - consapevoli di questa responsabilità, anno dopo anno cerchiamo di presentare ai veronesi e ai primi turisti una fiera sempre più versatile, sia in riferimento alla mostra mercato, che ci impegna nella ricerca e nella valorizzazione di espositori di artigianato locale, sia per mettere a punto un cartellone di attività collaterali di qualità e adatto ad accogliere un pubblico sempre più ampio. Quest’anno, ad esempio, strizziamo per la prima volta l’occhio anche ai wine lover con Gusto di Vino, una degustazione di vini d’annata di sicuro richiamo per gli appassionati, i veronesi invece, sono chiamati a partecipare al concorso fotografico di veicoli d’epoca, un modo simpatico per rispolverare vecchi ricordi di famiglia. Non mancherà l’attenzione per i vacanzieri attirati dalla bellezza di Peschiera del Garda, che quest’anno si arricchisce anche del bastione San Marco, appena restaurato».

BALLI E MUSICA - Nelle giornate di sabato e domenica, l’area intrattenimenti ospita spettacoli di balli vintage in collaborazione con Blue Energy Rock: la scuola di ballo organizzerà due workshop base di tip tap, boogie woogie e twist. L’appuntamento musicale è poi in Piazzale Betteloni con l’Aperivintage: sabato dalle 17 alle 19, saliranno sul palco gli Elios Bro mentre domenica, alla stessa ora, toccherà ad Ale Fusco Trio. Nella serata-evento di Forte Papa, dalle 21.30 alle 03.00, per il Fuori Fiera Mash Up Party saranno allestite tre sale per generi diversi. Sala 1 vintage room: Sweet Peanuts, Swing Dance Band with Blue Energy Rock, Dj Set from Joy events: Marco Finelli e Gerry G. Voice. Sala 2 musica funky: Dj Set from Lover Groove, Dj Ebreo - Chicago sound afro old style e DJ Joele - Led Cigales sound funky groove. Sala 3: commercial con Dj Set from B-Side, Dj Alfo e Dj Matteo Em.

MODA VINTAGE - Tra sabato e domenica, due appuntamenti con lo stile d’epoca: nella Caserma dell’Artiglieria, sabato sera dalle ore 18.30, la boutique Giratempo Vintage vestirà ragazzi e ragazze che porteranno in passerella i migliori outfit dei favolosi anni ’50 e non solo, mentre tornano, tra gli espositori, barbieri e parrucchieri professionisti a disposizione dei visitatori per personalizzare il look in stile vintage.

AREA RISTORO - All’interno della Caserma dell’Artiglieria, durante i due giorni di fiera, si potrà alternare lo shopping a uno spuntino con un angolo culinario servito da La Polpetteria e MamaEli Street food. Per i più affamati, invece, l’appuntamento è in Piazzale Betteloni, dove venerdì, dalle 17.30, e sabato e domenica, dalle ore 11.30 è in programma la prima edizione di Vintage Food Truck: una sfilata di food truck originali con un’offerta gastronomica gustosa e moderna. (Tra i presenti: Birrabus, La Roulottina, Bella Vita Spunciotteria Itinerante, Bobson Street Food, Retrògusto, Mr. Max L’Osteria del gnocco fritto, Vecchio Mulino Beach, Moto Grill Guzzi e Marchese On Wheels).

ORARI FIERA

Sabato: 10.00 - 20.00

Domenica: 10.00 - 20.00

Ingresso fiera: 3 euro; gratuito per bambini sotto 1 metro di altezza.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo: la location è al coperto e riscaldata.

VIVI VINTAGE 9^ Edizione

www.vivivintage.it