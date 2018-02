La storia dell’impresa italiana in oltre 50 oggetti alle Assise Generali 2018 di Confindustria

Venerdì 16 febbraio a Veronafiere, in occasione delle Assise Generali 2018 di Confindustria, sarà allestita la mostra di Museimpresa “50+! Il grande gioco dell’industria”, curata da Francesca Molteni. Verranno esposti oltre 50 oggetti che raccontano la storia dell’impresa italiana: manifesti della creatività, delle competenze e dell’ingegno italiano e prodotti del Made in Italy che hanno cambiato e continuano a innovare il costume, l’economia e lo stile di vita della società italiana. L’esposizione iconografica di Museimpresa, che accoglierà i partecipanti alle Assise all’ingresso del polo fieristico, valorizza l’apporto culturale delle imprese allo sviluppo sociale ed economico del Paese, contribuendo ad accrescere la consapevolezza che l’identità italiana è a forte vocazione industriale.

Attraverso gli oggetti si racconta una storia ritmata da invenzioni, intuizioni, azzardi nati dall’ingegno di capitani d’industria, di poeti delle fabbriche e di visionari delle officine. Tra turbine e campionari, alambicchi on the road e strumenti musicali, bottiglie, arredi e gazometri, vespe, motori e motorini, ceramiche e moviole, macchine per fare i calcoli e packaging farmaceutico, giocattoli e caschetti, sfila l’industria italiana su una linea del tempo immaginaria, scandita da pietre miliari della comunicazione e del progetto. Associazione Museimpresa Cultura d’impresa e Made in Italy sono al centro dei progetti di Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa nata nel 2001 e supportata attivamente da Assolombarda e Confindustria.

L'Associazione, unica a livello europeo, riunisce musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane che mettono il loro patrimonio a disposizione della collettività. Museimpresa svolge attività di ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel campo della museologia e dell'archivistica d'impresa. Negli anni è diventato un network che dialoga costantemente con enti culturali, istituzioni private e pubbliche, tra cui il MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.