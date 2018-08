Stelle e storie all'Ossario di Custoza, con la collaborazione del Circolo astrofili veronesi

Giovedì 30 agosto 2018, presso l’Ossario di Custoza, si terrà “Stelle e Storie all’Ossario”, un’apertura straordinaria dell’Ossario in collaborazione con il Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli”.

Durante la giornata, gli orari di apertura e delle visite guidate, nonché i prezzi relativi, saranno i consueti, consultabili sul sito www.ossariodicustoza.com.

Per chi desidera partecipare a “Stelle e Storie all’Ossario”, a partire dalle 18.30 fino alle 20.45, l’ingresso sarà di 5 euro ciascuno (gratuito per i bambini sotto i 5 anni e per i disabili in carrozzina), comprensivo dell’accesso al monumento e agli spazi espositivi dell’ex casa del custode con visita in autonomia.

Sarà visitabile anche la cripta, per questo suggeriamo a chi desidera entrarvi di munirsi di una torcia elettrica per illuminare meglio il percorso. L’ultimo ingresso possibile sarà alle ore 20.45, dopodiché la biglietteria e il cancello resteranno chiusi e non sarà più possibile accedere al piazzale e partecipare all’evento.

Dalle 21.15 fino alle 23.30 circa, gli intervenuti assisteranno alla serata divulgativa a cura del Circolo Astrofili Veronesi che spiegherà il cielo visibile e mostrerà alcuni dettagli attraverso un telescopio.

È gradita la prenotazione a info@ossariodicustoza.com o al 346 96 52 147 durante gli orari di apertura.

In caso di condizioni del cielo non idonee, la serata verrà rimandata a data da destinarsi. Ogni comunicazione avverrà il prima possibile sulla pagina facebook e sul sito www.ossariodicustoza.com. Per coloro i quali si saranno prenotati lasciando contatto mail o telefono, lo staff cercherà di mandare l’avviso anche tramite quel canale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete scriverci a info@ossariodicustoza.com o chiamarci al 346 96 52 147 durante gli orari di apertura.