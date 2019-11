Il Draught Masters Stella Artois 2019 arriva a Verona

Si è ufficialmente aperta la seconda fase del Draught Masters Stella Artois 2019, un percorso pensato per appassionare clienti e consumatori, avvicinandoli al perfetto rituale di spillatura e degustazione della premium lager del gruppo AB InBev. Stella Artois si rivolge ai consumatori con un ricco calendario di eventi su tutto il territorio nazionale, che vedrà coinvolte location selezionate in alcune città italiane: Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Verona e Napoli.

L'appuntamento a Verona è il 29 novembre alle ore 19 presso Scuderlando 121 in via Scuderlando 121. Da novembre a dicembre, i locali scelti per il Draught Masters ospiteranno delle speciali serate durante le quali i beer expert sveleranno ai consumatori i segreti del Perfect Serve, il perfetto rituale per degustare al meglio questa lager nel suo iconico calice. Ma non solo. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di mettersi alla prova, direttamente “dietro al bancone”, e potranno spillare la loro Stella Artois seguendo il “9 step ritual”. Infatti, l’unicità di Stella Artois nasce proprio dall’incontro tra il suo gusto pieno e il calice in vetro, al termine di un rituale di degustazione in nove passaggi. La premium lager del gruppo AB InBev, con il sapore fresco e piacevolmente amaro, merita infatti di essere assaporata e servita al meglio.

Per gli ospiti che vorranno cimentarsi anche a casa nel perfetto rituale di degustazione Stella Artois, è previsto uno speciale gift: un calice in limited edition che potrà essere serigrafato live da un artista. Al termine della seconda fase, durante la tappa conclusiva, sarà eletto anche il locale “vincitore” di Draught Masters 2019: la location che avrà ottenuto il punteggio più alto dalle valutazioni dei mystery client vincerà un viaggio a Lovanio, in Belgio, alla scoperta dello stabilimento produttivo Stella Artois e dei segreti di questa antica lager.