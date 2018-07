Ritmi brasiliani a Sommacampagna per il Verona Folk con il live di Stefano Bollani

Stefano Bollani, genio e ironia al pianoforte, in concerto mercoledì 11 luglio (ore 21.30- Villa Venier) al Verona Folk di Sommacampagna (VR) con il nuovo disco Que Bom, unica data per il Triveneto. Dopo il grande successo di Carioca del 2007, Bollani torna al suo grande amore per le sonorità brasiliane con il disco uscito a maggio, che sta portando in tour in questi mesi estivi.

Al Verona Folk suoneranno con lui grandi artisti brasiliani come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e Armando Marçal alle percussioni. Musicisti molto amati da Bollani che già avevano preso parte al progetto di Carioca, ai quali si aggiunge per la data veronese un altro percussionista, il giovane e talentuosissimo Thiago da Serrinha. L’evento è organizzato da Box Office Live in collaborazione con il Comune di Sommacampagna.

Se Carioca rileggeva grandi temi brasiliani, Que Bom, realizzato interamente nel cuore pulsante di Rio, è composto quasi interamente da brani inediti e originali di Bollani che racconta la genesi di questo nuovo, atteso progetto: "Sono da sempre innamorato della musica brasiliana, che utilizza l’armonia del jazz sposandola con ritmi di origine africana. Quelli di Que Bom sono brani che ho scritto un po’ ovunque nel mondo, ma che guardano a quel sincretismo, al suono avvolgente delle percussioni brasiliane, a quella vitalità ed energia uniche”.

Biglietti

Primo settore numerato 40,00 € - Secondo settore non numerato 30,00 €

In vendita presso Verona Box Office (via Pallone, 16, tel. 0458011154); on line sul sito www.boxofficelive.it e nei circuiti Ticketone e Geticket.

Informazioni

BOX OFFICE LIVE

Via Pallone, 16 – 37121 Verona

Tel. 045/8011154

comunicazione@boxofficelive.it

info@boxofficelive.it

(ph: Vinicius Giffoni)