Starry starry night: al Rifugio Telegrafo sdraiati vista lago ad osservare le stelle

Starry starry night: sdraiati vista lago ad osservare le stelle!

sabato 16 giugno,

sabato 10 agosto;

sabato 8 settembre.

Quattri passi per raggiungere i prati più belli della cresta attorno al rifugio, per poi sdraiarsi vista lago e osservare le Stelle.

L'uscita prevede la partenza direttamente dal Rifugio Telegrafo dopo cena, indicativamente alle ore 21:30.

Il rientro in rifugio è previsto verso le 23-23:30. Ognuno è libero di raggiungere il rifugio da dove e come vuole, in tempi utili per partecipare all'escursione.



Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

30€ pp, cena in rifugio ed escursione (ad eccezione del 10/8, 40€pp);

45€ pp, cena, escursione notte e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura (ad eccezione del 10/8, 55€pp);

55€ pp, cena, escursione notte e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura (ad eccezione del 10/8, 65€pp).

Cosa portare:

abbigliamento caldo e materassino per poter stare fuori fermi ad osservare le Stelle ad oltre 2000m di quota

(piumino o giacca calda, berretto, guanti, pantaloni lunghi)

torcia, meglio se frontale

eventuale sacco a pelo o sacco lenzuolo (altrimenti acquistabile in loco) per la notte in rifugio.



Come raggiungerci