Presso Modus lo spettacolo "Stanze - Cosa vuoi urlare a chi ti può sentire?"

Il 19 febbraio, allo spazio Modus di Verona, va in scena Stanze. L’ultima performance ideata dalla coreografa Sisina Augusta lascia spazio alla ricerca emotiva e corporea – profondamente diversa ma incredibilmente vicina – di due giovani danzatori. La loro è la necessità di trovare uno spazio, una voce che possa finalmente farsi udire. Una sola domanda come tramite: cosa vuoi urlare a chi ti può sentire?

Solamente il mettersi a nudo reciprocamente può portare ad un dialogo poetico che comunica attraverso il gesto. Il tratto stilistico coreografico viene rielaborato nell'esperienza soggettiva conservando l’identità di ciascun interprete. In un momento di smarrimento generale che percepisco attorno a me, ho chiesto a Matteo e a Giovanni: “Di cosa vuoi parlare? Cosa vuoi urlare a chi ti può sentire?” Da soli, in una stanza, abbiamo intrapreso un viaggio senza bagaglio, senza pesi, opinioni, pregiudizi e conclusioni. (Sisina Augusta).

La performance andrà in scena allo spazio Modus per tre serate: 19 febbraio, 11 marzo, 8 aprile 2020. Trattandosi di una performance in divenire, ogni data sarà una ricerca diversa, nuova. Entusiasmante anche per gli stessi interpreti. Perché l’arte, come la vita, non può e non deve fermarsi.

A completare il racconto di Matteo e Giovanni, i danzatori del Collettivo MAsa di Sisina Augusta si esibiranno durante la serata con uno studio coreografico.

Interpreti: Silvia Bassoli, Silvia Garulli, Melissa Salimbeni, Michela Oldin, Camilla Ferrarese, Ginetta Mercati, Anthea Pasquali, Ilaria Inama, Barbara Santini, Eva Serena Pavan, Elisa Arduini, Sara Moscogiuri, Edoardo Brugnara, Enza Geloso, Lucrezia Borsaro, Silvana Mascalzoni, Denise Ponzo.

