Al Teatro Romano va in scena "Stand up Shakespeare" con Paolo Rossi

Venerdì 31 luglio a Verona è in programma alle ore 21 presso il Teatro Romano lo spettacolo "Stand up Shakespeare" con protagonista Paolo Rossi. Nella sua lunga carriera da autentico “irregolare” della scena, Paolo Rossi ha incontrato molte volte Shakespeare e i suoi inconfondibili personaggi. Innamorato, come tutti i veri teatranti, di una scrittura che è da sempre fonte di ispirazione inesauribile, torna oggi al genio di Stratford per divertirsi e divertirci, portando quella vena di lucida follia che rende ogni sua incursione sul palco un autentico happening dagli esiti del tutto imprevedibili.

Il linguaggio ricco di immagini e allusioni fantastiche di Shakespeare, i personaggi delle sue opere, dal Moro di Venezia a Shylock, da Romeo e Giulietta a Riccardo III, ben si prestano alla narrazione e alla contaminazione, a giocare con le massicce dosi di visionarietà che sono il nutrimento principale dell’affabulazione di Rossi.

Testi di Paolo Rossi

Musiche dal vivo Ancien Prodiges: Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi

Produzione Teatro Stabile del Veneto e Teatro Stabile di Bolzano

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

Web: http://www.estateteatraleveronese.it/

- https://www.facebook.com/estate.teatrale.veronese/

Evento Facebook