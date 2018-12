Per la stagione teatrale 2019 al Teatro Capitan Bovo lo spettacolo "Singles"

Dopo il successo ottenuto in Francia e in Belgio e nella piccola isola di Tahiti,

torna “Singles”, la prima esilarante commedia sull’ universo degli “scoppiati”.

Già piccolo cult in Francia, “Singles” racconta con pungente humor e sapiente

ironia, le tragicomiche avventure di un gruppo di amici, single non troppo

convinti, in cerca del grande amore.

Amici da anni e single da troppo, Giuliana, Antonio e Bruno, stanchi di

ritrovarsi ai matrimoni dei loro ex, decidono di dare una svolta alla loro

esistenza, iniziando a frequentare locali per single, club sportivi, e

imbattendosi in improbabili incontri al buio.

Giuliana, iperattiva bibliotecaria, innamorata non corrisposta di Bruno , tecnico

commerciale di una ditta di cartaigienica, Antonio timido laureando in biologia

segretamente innamorato di Giuliana, sono accomunati dalla disperata ricerca

dell’anima gemella. Fra equivoci, esilaranti gag, timidi approcci e inaspettate

rivelazioni finiranno per incontrare il grande amore?

Scritto dai giovani autori francesi David Talbot e Rodolphe Sand, che ne

cura anche la regia italiana, “Singles” è un originale commedia, in quindici

divertenti quadri, sul mondo dei single con un finale a sorpresa.