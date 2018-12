Per la stagione teatrale 2019 sul palco del Teatro Capitan Bovo "Genitori in affitto"

Come reagiresti se i tuoi genitori, dopo anni di separazione, decidessero di risposarsi?

Questa è la storia di tre fratelli, Agostino, Giancarlo e Flavio, che abituati ai vantaggi di una vita indipendente e senza la presenza dei genitori, decidono di ristrutturare la casa in base ai propri bisogni; ma la notizia inaspettata del matrimonio porterà i ragazzi ad escogitare un piano per mandare all’aria le nozze. A ristrutturare la casa c’è Giovanni, un amico d’infanzia, che insieme alla ragazza delle pulizie si ritroverà coinvolto nel piano dei tre fratelli.

