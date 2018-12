Per la stagione teatrale 2019 al Teatro Capitan Bovo lo spettacolo "La casa di famiglia"

Simone Montedoro (il capitano Tommasi della serie Don Matteo) Toni Fornari, Luca Angeletti e Laura Ruocco sono i protagonisti, della pièce “La casa di Famiglia".

“La casa di famiglia” racconta la storia di quattro fratelli caratterialmente molto diversi tra loro, Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno in comune: La Casa di Famiglia, dove sono nati e dove hanno trascorso la loro infanzia.

Ognuno ormai ha una sua vita e una sua famiglia. Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota è da tempo inutilizzata. Un giorno Alex convoca i fratelli per annunciare che ha ricevuto un’offerta milionaria per cedere la casa di famiglia. Alex, che ha urgentemente bisogno di soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non sono d’accordo. La decisione, dopo molte discussioni, viene messa ai voti.

In quest’atmosfera di incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e

cose mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti familiari con

gli inevitabili riflessi sentimentali e con tante sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti.La commedia è una pièce teatrale divertente, ma che al tempo stesso racconta di emozioni e sentimenti in cui

tutti possono identificarsi.

Gallery