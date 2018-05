Stage internazionale per giovani musicisti a Villa Buri Musica 2018

Lo Stage Internazionale per Giovani Musicisti Villa Buri Musica è un percorso musicale residenziale promosso dall’Associazione Culturale Orchestra Giovanile Veronese che dal 2000 coinvolge ragazzi impegnati nello studio di uno strumento, della recitazione e del canto.

Lo stage propone lo studio e la preparazione di un'opera originale a giovani musicisti e interpreti dai 10 ai 21 anni, i quali, affiancati da docenti e professionisti, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di alto livello artistico e formativo, in un clima di condivisione e crescita personale. Momento conclusivo e finalità del percorso è la messa in scena di uno spettacolo di teatro musicale originale per soli, coro e orchestra.

VILLA BURI 2018 - Giunto alla 14° edizione, lo stage Villa Buri Musica 2018 propone l’allestimento di "Scene per un matrimonio di mezza estate". Più di 100 giovani, tra musicisti e aspiranti tecnici ammessi allo stage saranno impegnati nella realizzazione dello spettacolo "Scene per un matrimonio di mezza estate" in qualità di strumentisti, solisti, coristi e lighting designers.

COME, DOVE, QUANDO - Lo stage 2018 si svolgerà nel periodo dal 27 Giugno all’8 Luglio, presso la splendida cornice di Villa Bernini Buri, in un luogo tranquillo e lontano dal traffico cittadino. I ragazzi saranno accolti nei locali e nel parco della villa per tutte le loro attività, compreso il tempo libero.

Villa Bernini Buri per 12 giorni si trasforma in un teatro, in un luogo di studio e sperimentazione e del piacere di coltivare la bellezza del fare musica con e per gli altri.

Maggiori informazioni su: www.orchestragiovanileveronese.it