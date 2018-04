Stage di Dog Dance al Live Dog Park di Verona con Manuel Severin

Balla che ti passa? Sembrerebbe di sì, stando ai principi ispiratori della Dog Dance, disciplina nata negli anni Ottanta nei Paesi anglosassoni per fare attività fisica insieme al proprio cane a ritmo di musica. Si tratta dell’evoluzione degli esercizi di “obedience”, a cui alcuni cinofili pensarono di aggiungere una musica di sottofondo. Cane e conduttore si esibiscono insieme e l’animale compie una serie di esercizi seguendo le indicazioni e i movimenti del compagno.

Riconosciuta di recente dall’Ente cinofilia italiana (Enci), la Dog Dance sta vedendo lievitare il numero degli appassionati. Si presta infatti ad essere praticata da tutti i cani, di qualsiasi razza e taglia, e anche dagli uomini e donne, giovani e anziani. Per farne esperienza diretta il Centro Cinofilo Città di Verona propone per domenica 8 aprile uno stage al LiveDog Park di Via della Siderurgia, alla Bassona, tenuto da Manuel Severin, uno dei massimi esperti della disciplina, educatore e istruttore cinofilo, conduttore di Pet Therapy e medaglia d’oro classe open ai Dog Olympic Games del 2010.

Lo stage si divide in una parte teorica, una parte di lavoro pratico sul conduttore e una sul lavoro pratico con il cane, e al termine della giornata ogni stagista riceverà l’attestato di partecipazione. La giornata avrà inizio alle 9 e terminerà alle 17,30 circa (con una pausa pranzo tra le 13 e le 14); si svolgerà con qualsiasi tempo, avvalendosi di una tensostruttura coperta, attrezzata con postazioni individuali dotate di monitor per la parte teorica, con pannelli di separazione per i cani.

La quota di partecipazione è di 50 Euro per l’intera giornata e i partecipanti devono essere tesserati Aics, (Associazione Italiana Cultura Sport, settore cinofilia). L’iscrizione annuale (Euro 10) comprende la copertura assicurativa e potrà essere fatta al momento dell’iscrizione allo stage.

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail con i propri recapiti a info@livedog.it oppure chiamare il 348 4040297.