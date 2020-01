Nel centro di arrampicata indoor più grande d'Italia inaugura "Sportler Alpin Verona"

In falesia o indoor, l’arrampicata è uno sport sempre più popolare: una vera e propria moda che sta esplodendo anche in Italia. Basti pensare alle numerose palestre di arrampicata indoor presenti sul nostro territorio e all’attenzione che sempre più provveditorati scolastici stanno dedicando a questa disciplina. I "perché" di questo boom sono facilmente riassumibili in un concetto: arrampicare non è solo un’attività adrenalinica, ma è anche una vera e propria fonte di benessere fisico e mentale. Il climbing, infatti, richiede (e sviluppa) coordinazione, resistenza e coinvolge ogni singolo muscolo.

Appendersi in parete è anche e soprattutto una questione di testa: significa porsi degli obiettivi e impegnarsi per raggiungerli, concentrarsi sull’attività e astrarsi da tutto il resto, migliorare l’autostima e diventare perseveranti. È il meccanismo dell’apprendimento per prove ed errori, che permette di arrivare in cima ed è quello che alla fine permette - con la passione - di non mollare mai, nello sport come nella vita. Ed è anche per questa passione verso lo sport che Sportler, retailer sportivo con 25 negozi in Italia e Austria, ha deciso di puntare in questa nicchia in forte crescita - con due nuove aperture e la sponsorizzazione per i prossimi due anni della FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).

Il primo passo di questa strategia è l’apertura del primo store Sportler Alpin esclusivamente dedicato all’arrampicata. La location scelta, è una delle palestre indoor di riferimento al livello italiano ed europeo: il Centro Arrampicata King Rock di Verona. Nei 70 metri quadri di superficie completamente dedicati al climbing, sono presenti, con un giusto mix tra scarpette, attrezzi e abbigliamento, i principali top brand del settore come Black Diamond, LaSportiva, E9, WildClimb e molti altri. Nel punto vendita è anche attivo il servizio di "Click&Collect", con il quale è possibile scegliere e ordinare il prodotto all’interno dell’ampia collezione presente sul sito sportler.com, per poi ritirarlo comodamente e senza spese, all’interno del negozio.

Il sodalizio tra Sportler e King Rock va ben oltre la condivisione della location e si concretizza nel supporto alla squadra giovanile della palestra per i prossimi 4 anni. L’inaugurazione ufficiale dello Sportler Alpin – King Rock è prevista per venerdì 31 gennaio 20, in concomitanza con una serata imperdibile in compagnia di Jacopo Larcher che racconterà delle sue avventure in Yosemite e della sua ultima spedizione in India. Appuntamento dalle 19.30 circa al King Rock di Palazzina (VR) in via Ca' di Mazzè, 21.