Torna l'attesa manifestazione "Sport in Spiaggia" al lido Campanello di Castelnuovo del Garda

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio al lido Campanello di Castelnuovo del Garda appuntamento con Sport in spiaggia. La manifestazione propone sport acquatici, gare, esibizioni di danza sportiva, ginnastica artistica e ginnastica dinamica militare, incontri di wrestling e concerti musicali.

Si comincia venerdì 27 alle 19, mentre sabato l’avvio è alle 18.30. Domenica un’intera giornata di attività a partire dalle 9.30. Nel corso della manifestazione sarà possibile conoscere da vicino il Dragon Boat, un’imbarcazione lunga circa 13 metri usata nelle manifestazioni legate alla tradizione ed al folclore cinese. Divenuto una disciplina sportiva a tutti gli effetti, il Dragon Boat oltre che per le competizioni è utilizzato come scafo di istruzione per l’attività di voga.

Il tutto accompagnato da ricchi stand gastronomici dove gustare i piatti della riseria Ferron, cucina brasilera e birra alla spina. La manifestazione è organizzata dall'associazione Sport in Piazza in collaborazione con l'Amministrazione comunale.