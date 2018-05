Torna a Castelnuovo la grande manifestazione "Sport in Piazza" al parco del Tionello

Da giovedì 7 a domenica 10 giugno torna "Sport in Piazza" a Castelnuovo del Garda con un’importante novità: da piazza della Libertà la manifestazione si sposta al nuovo Parco del Tionello. Confermato invece il tradizionale programma di gare, tornei, esibizioni di danza e dei più diversi sport: volley, rugby, mountain bike, tamburello, calcio a 5, ginnastica ritmica, esibizioni di danza, giocoleria, scherma, pesistica e boxe, oltre alle mini Olimpiadi riservate ai bambini.

Completano l’offerta ricchi stand enogastronomici e serate musicali.

Organizzata dall'associazione Sport in Piazza in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la quattro giorni coinvolge numerosi volontari, associazioni, gruppi sportivi e vari sponsor. Apertura giovedì 7 giugno alle 20, mentre venerdì 8 le cominceranno alle 19.30; sabato 9 il primo appuntamento è per le 15, mentre domenica 10 si comincia alle 9 del mattino con le mini Olimpiadi.

«Sin dalla prima edizione l’Amministrazione ha riconosciuto il messaggio positivo dell’evento e anche quest’anno sostiene l’iniziativa con un contributo economico e il supporto tecnico» sottolinea l’Assessore allo Sport Davide Sandrini.

«Nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport, la manifestazione ha dimostrato di saper coinvolgere intere famiglie grazie alla varietà di proposte adatte a tutte le età» spiega il Presidente dell'associazione Sport in Piazza Lino Battaioli.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito del Comune (www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it).