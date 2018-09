In arrivo a Oppeano la 1^ edizione della manifestazione "Sport in Piazza 2018"

L’Amministrazione comunale di Oppeano – Assessorato allo Sport, organizza per domenica 23 settembre p.v. dalle ore 9 alle 14 nel Capoluogo Sport in Piazza 2018, 1^ edizione della manifestazione sportiva. L’evento è organizzato da Comune, Pro Loco e Polisportiva, con il patrocinio di Coni Verona.

“Sport in Piazza è la festa di tutti gli sportivi e coinvolge scuole e società del territorio, in un clima di amicizia e allegria, basata sui valori trasmessi dallo sport, che nel nostro Comune è soprattutto un collante sociale per tutte le fasce d’età – commenta il Sindaco Pierluigi Giaretta;- Il programma è ricco di eventi e prevede, tra gli impianti sportivi in località Le Fratte e il cortile della scuola primaria, appuntamenti con: Gs Luc, Aiki Team, Space Sport, Acd Oppeano, L&G Danzando, Tennis Club Le Fratte, Junior Oppeanese e Pattinaggio Noi Bovolone”.

In dettaglio nel cortile della primaria si terranno, sulla piastra polivalente, esibizioni di arti marziali a cura di Aiki Team e di danza a cura di L&G Danzando.

Agli impianti sportivi e in particolare alla piastra polivalente la Polisportiva propone esibizioni di mini-basket e al campo da calcio Acd organizza incontri di calcio giovanile. Alla piastra polifunzionale recentemente realizzata e intitolata a Matteo Franco Sacchetto Space Sport vi invita alle esibizioni di ginnastica artistica. Infine ai campi da tennis il Tc Oppeano organizza un torneo e nel parcheggio del tennis Gs Luc propone attività legate al ciclismo. Alla piastra polivalente in sintetico si terrà il torneo di pallavolo.

“Lo sport fa bene alla crescita psico-fisica dei ragazzi e questa iniziativa è stata pensata anche per avvicinare i giovani all’attività delle varie discipline sportive, tutte presenti sul territorio comunale. Altresì ricordo con orgoglio che il nostro Comune è terra d'origine di alcuni sportivi d’eccellenza, ad esempio Elia Viviani, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e recentemente di due tappe alla Vuelta di Spagna e campione d’Italia su strada”, aggiunge il Sindaco.

L’ingresso alla manifestazione Sport in Piazza è libero, vi aspettiamo numerosi!