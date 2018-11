Sport e divertimento in città, torna l'attesissima "Marcia del Giocattolo"

L'Associazione Straverona propone il consueto appuntamento dell'8 dicembre a Verona, con la Marcia del Giocattolo. Quest'anno sono previste tre tipologie di percorsi adatti a tutti con partenza sempre da Piazza Bra e diversi tragitti che si snodano lungo le vie del centro storico e collinare di Verona.

Aderendo al Charity Program si riceve un braccialetto Legnoland da indossare durante la manifestazione.

Per i veri runner, corsa cronometrata non competitiva su percorso piano cittadino di 10 km, partenza da piazza Bra e si snoda lungo le vie del centro storico di Verona.

Partenza: ore 9



Iscrizioni

E' possibile iscriversi attraverso una delle seguenti modalità:

online tramite ENDU dal 20 ottobre al 6 dicembre 2018

in Piazza Bra, presso lo stand Straverona, nei giorni 1-2 dicembre dalle 10 alle 17

nel loggiato della Gran Guardia il giorno 7 dicembre dalle 14 alle 17

nel loggiato della Gran Guardia il giorno 8 dicembre dalle 7.30 all’orario di partenza

per i Gruppi (minimo 10 iscritti):

scrivere a iscrizioni@straverona.it entro il giorno 5.12.2018

Quota iscrizione

15 euro + 1 euro per i non tesserati FIASP, UMV, CSI, FIDAL

La Classica è una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, su due percorsi alternativi di 5 e 10 Km piani per le vie del centro città

Partenza: ore 9

Iscrizioni

E' possibile iscriversi prima della manifestazione attraverso una delle seguenti modalità:

online tramite ENDU fino al 6 dicembre 2018

in Piazza Bra, presso lo stand Straverona, nei giorni 1-2 dicembre dalle 10 alle 17 e nel Loggiato della Gran Guardia il venerdì 7 dicembre dalle 14 alle 17

nei punti di iscrizione elencati, dal 23 novembre al 6 dicembre: Dechatlon Villafranca - Via Borgo Bello – Dossobuono Km Sport - Viale del Lavoro 22 - San Martino Buon Albergo Km Sport - Via Verona 8/2 – Bussolengo Verona Runner - Via Primo Maggio, 26 – ZAI Bussolengo Corsini - Via Carlo Cattaneo, 23 - Verona Tabaccheria Patrizia Michelon - Via Montorio, 35 - Verona Tabaccheria Antonietta Valle - Via G. Matteo Giberti, 18 - Verona Edicola Nicola - Via Giuseppe Abba, 13 - Verona Edicola Pizzoli - Via XX Settembre, 33 - San Martino Buon Albergo



presso i gazebo FIASP e UMV dal 25 novembre al 2 dicembre

è inoltre possibile iscriversi il giorno della manifestazione presso gli stand delle iscrizioni in Piazza Bra, dalle ore 8 fino all’orario di partenza

Quota iscrizione

euro 2 solo servizi e ristori

euro 5 con pacco gara e adesione al Charity Program

euro 10 con pacco gara, maglia e adesione al Charity Program

+ 1 euro per i non tesserati FIASP, UMV, CSI, FIDAL

Percorso: scarica

Corsa/camminata per famiglie con figli in età prescolare e scolare su percorso di 1,5 km con animazione lungo le via pedonali del centro.

Partenza: ore 10

Iscrizioni

Per i Singoli nuclei familiari o coppie genitore-figlio è possibile iscriversi prima della manifestazione attraverso una delle seguenti modalità:

online tramite ENDU dal 20 ottobre al 6 dicembre 2018

in Piazza Bra, presso lo stand Straverona, nei giorni 1-2 dicembre dalle 10 alle 17 e nel Loggiato della Gran Guardia il venerdì 7 dicembre dalle 14 alle 17

il giorno della manifestazione nel Loggiato della Gran Guardia, dalle ore 9 fino all’orario di partenza

Quota iscrizione

euro 4 bambini 3 - 10 anni - con giocattolo Legnoland di Globo e adesione al Charity Program

euro 2 adulti e ragazzi dagli 11 anni - solo servizi e ristori

euro 5 adulti e ragazzi dagli 11 anni - con pacco gara e adesione al Charity Program

euro 10 adulti e ragazzi dagli 11 anni - con pacco gara, maglia e adesione al Charity Program

+ 1 euro per i non tesserati FIASP, UMV, CSI, FIDAL

(fonte Comune di Verona)