Due giorni di sport e divertimento ai bastioni Santo Sprito con la "Italpet Dog Run"

Torna ai bastioni Santo Sprito, sabato 29 e domenica 30 settembre, la "Italpet Dog Run". Una due giorni di festa dedicata ai cani, ai loro accompagnatori e a tutti gli appassionati di animali in generale. Tanti gli appuntamenti in programma per la sua seconda edizione. Dalle 10 di sabato prende il via il festival per gli amici a quattro zampe, con prove, esibizioni e giochi organizzati ai bastioni all’interno dell’Italpet Dog Village. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, saranno invece proposte attività di LiveDog Gym per tutti. Negli stand allestiti nell’area sarà possibile iscriversi alla prova podistica non competitiva e ritirare il pacco gara. La manifestazione entrerà nel vivo domenica 30, con la partenza alle 10 della ‘Italpet Dog Run’.

I 5 chilometri del percorso condurrà cani e rispettivi accompagnatori lungo un anello che congiungerà Bastione Santo Spirito con Porta Palio, Regaste, Ponte Risorgimento. Attraversato il ponte, i corridori continueranno sul Lungadige fino a Castelvecchio e una volta attraversato il ponte proseguiranno su via Roma, dove sarà allestita un’area ristoro. Il percorso proseguirà poi in Corso Porta Nuova, per tornare al Bastione.

Le iscrizioni online sono aperte fino a venerdì 28 settembre. Da sabato sarà possibile iscriversi presentandosi all’Italpet Dog Village, dalle 10 alle 18, e domenica mattina dalle 8.30 fino all’inizio della corsa. L’evento è organizzato da Italpet, in collaborazione con LiveDog e con il patrocinio di Comune, Ordine dei Veterinari di Verona e Ulss 9.

Informazioni sono disponibili sul sito www.italpetdogrun.com.