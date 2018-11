Lo spettacolo "Vita e avventure di Babbo Natale" debutta presso fattoria didattica La Genovesa

"Teatro in fattoria", la nuova proposta per le famiglie che nasce dalla collaborazione tra Bam!Bam!Teatro e Fattoria Didattica La Genovesa, è una rassegna teatrale che ospiterà, da novembre 2018 a febbraio 2019, quattro spettacoli di Bam!Bam!Teatro ispirati ai romanzi classici della letteratura per l'infanzia e alle fiabe.

La rassegna si è aperta lo scorso 25 novembre con "Pinocchio", spettacolo patrocinato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, e accolta in maniera positiva e calorosa dalle famiglie, tanto da registrare il tutto esaurito.

Il secondo appuntamento in programma è domenica 9 dicembre 2018 alle ore 16.00 con il debutto di “Vita e avventure di Babbo Natale” il nuovo spettacolo di Bam!Bam!Teatro.

"Vita e avventure di Babbo Natale" è tratto dall'omonimo racconto di L. Frank Baum – autore fra gli altri romanzi de “il Mago di Oz” - e presenta la figura di Santa Claus (Babbo Natale) lontana dall'immagine-simbolo del consumismo.

Lo spettacolo condurrà i piccoli spettatori in un una foresta incantata, popolata da esseri immortali come fate, folletti e ninfe: ed è proprio una ninfa che accoglie e cresce il piccolo Claus. Una volta cresciuto Claus scopre la gioia nel veder sorridere i bambini, giocando con loro e regalando i giocattoli da lui costruiti: la felicità dei bambini diventa la sua missione di vita...inizia così la sua avventura. Lo spettacolo è dedicato ai bambini dai 4 anni e alle loro famiglie.

A completare il calendario di Teatro in Fattoria è il 13 gennaio 2019 “Scarpette Rosse”, tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, e il 10 febbraio 2019 “La guerra dei bottoni” di Louis Pergaud, messo in scena per la prima volta nel 2014 in collaborazione con Tocatì-Festival Internazionale dei Giochi in Strada.

Gli appuntamenti di Bam!Bam! Teatro proseguono, non solo con i debutti delle nuove produzioni per la stagione 2018/2019, ma anche con la terza edizione della rassegna dedicata alle scuole "Teatro in Fiera", realizzata in collaborazione con il Comune di Verona – Settore Istruzione presso il Teatro Santa Teresa (q.re Borgo Roma. Ad aprire "Teatro in Fiera" è lo spettacolo "Un Sacchetto di Biglie", tratto dal romanzo di Joseph Joffo e ospitato al Festival Internazionale di Avignone off 2017, programmato per il giorno 24 gennaio 2019 per celebrare il Giorno della Memoria.

Informazioni

Bam!Bam!Teatro tel. 327 0774022, mail: bambamteatro@gmail.com,

I posti di Teatro in Fattoria sono limitati, si consiglia di prenotare mandando una mail e inviando un messaggio (anche WhatsApp) al numero 327 0774022.

La rassegna si svolge presso Fattoria Didattica La Genovesa, Via Strada della Genovesa 31/A - Verona