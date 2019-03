Trixtragos va in scena al Teatro Camploy con lo spettacolo "Voilà les jeux sont faits"

Il nuovo affascinante spettacolo targato Trixtragos andrà in scena sabato 9 e domenica 10 marzo al Teatro Camploy di Verona, nell'ambito della rassegna del Comune di Verona. Scritto e diretto da Nunzia Messina, musiche originali di Pietro Messina.

«Da che mondo è mondo uno dei grandi misteri della vita è la morte. Provate a pensare per un momento di avere la possibilità di ritornare a vivere, con la consapevolezza di poter sistemare ciò che avete lasciato insoluto prima della vostra dipartita e di poter smascherare coloro che vi hanno fatto del male. Questo è quello che accade nel nostro tenero e affascinante racconto, di cui, ovviamente, non possiamo rivelare la conclusione. Moltissimi poeti, autori teatrali, registi e sceneggiatori cinematografici hanno trattato quest’argomento, nei modi più impensati. Quasi tutti però, sono stati molto attenti a demitizzare la paura dell’ignoto, anzi hanno trattato per lo più, in maniera giocosa, la convivenza che potrebbe esserci, certamente in dimensioni diverse, tra vivi e morti.

Quest’ultima nostra fatica ha impegnato una trentina di persone che si sono cimentate in tutte le arti dello spettacolo. il fil rouge di questa pièce sta nella colonna sonora di Pietro Messina che costituisce la struttura portante dello spettacolo. Il nostro vuol essere un omaggio a Jean-Paul Sartre, padre dell’esistenzialismo, che ha sempre trattato in modo geniale e razionale argomenti così delicati.

Il ringraziamento più sincero a chi, con abnegazione, passione e spirito di sacrificio ha accettato di partecipare a questa splendida follia. Grazie alle nostre famiglie e agli amici che ci hanno supportato con pazienza in questi turbinosi mesi di preparazione».