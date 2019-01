Al Centro Commerciale Porte dell’Adige lo spettacolo per bambini "La puntura non fa paura"

Sabato 12 Gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, i bambini del Centro Commerciale “Porte dell’Adige” potranno assistere allo spettacolo “La Puntura non fa paura”, a cura della casa editrice Mela Music di Bussolengo.

Lo spettacolo tratto dal libro “La puntura non fa paura”, è interpretato con ironia da Giovanni Vit, attore e docente teatrale che interpreterà il Dottor Amedeo e, grazie a delle simpatiche canzoni eseguite dal vivo, coinvolgerà tutti i bambini del Centro Commerciale “Porte dell’Adige”.



Di seguito, un piccolo assaggio dello spettacolo:



Bambini e bambine vi voglio raccontare la storia di un bel tipo, un tipo un po’ speciale è uno con i baffi, occhiali blu e un grosso neo di nome devo dire che si chiama Amedeo, santa siringa ora che ci penso... i baffi ci sono, gli occhiali eccoli qua e da qualche parte deve esserci un grosso, grosso neo… ecco qui, il signor neo presente. Va bene lo confesso Amedeo sono io e faccio il do...? Domatore? Nooo! Il Do...? domestico? Nooo! Il Do...? Dondolatore di professione? Nooo! Io sono un dottore, ebbene sì il camice c’è, lo stetoscopio c’è, se non l’ho dimenticato a casa devo avere anche lo sciroppo alle fragole per curare pancini doloranti, piedini puzzolenti, occhietti lacrimanti, orecchiette impertinenti, nasetti gocciolanti e cosa manca? I dentini direte voi cari portatori sani di ciuccio.



La durata dello spettacolo è di circa 30 minuti ed è prevista la presenza dell’attore e di un musicista con tastiera e microfono. Ai bambini oltre alla narrazione e al coinvolgimento diretto verranno insegnati dei ritornelli delle canzoni durante lo spettacolo. L’evento si svolgerà presso l’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” del Centro Commerciale “Porte dell’Adige”.



L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan “Porte dell’Adige” dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.



Il programma dei prossimi appuntamenti è visibile su: http://www.bussolengo.gallerieauchan.it/eventi