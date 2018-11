Lo spettacolo "Oggi è Otello" in scena al Teatro Laboratorio di Verona

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre alle ore 17 al Teatro Laboratorio di Verona, torna in scena lo spettacolo "Oggi è Otello" nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona. Lo spettacolo è una riflessione, che parte dalla tragedia shakespeariana, sull'amore malato e sul cannibalismo sentimentale. Il lampo della gelosia e la prigione del sospetto che conducono al femminicidio. Dramma di ieri e di oggi. Il grido di Desdemona che supplica di lasciarla in vita è il grido di centinaia di donne vittime dell'uomo che pensavano le amasse e risuona sempre più lancinante.

In Oggi è Otello si crea un parallelismo tra la vicenda shakespeariana e il presente per porre il focus sul fenomeno del femminicidio e sulla sua drammatica attualità. L'amore perde la sua essenza trasformandosi in desiderio di controllo, dominio e possesso. I numerosi casi di cronaca dei nostri giorni documentano l'attualità disarmante della tragedia shakespeariana. Nello spettacolo passato e presente si intersecano creando un interscambio tra personaggi dal vivo e personaggi in video. Lo spettacolo fa parte del progetto #amorlietomalatonegato ideato da Isabella Caserta per Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.

Maggiori info sullo spettacolo sul sito www.teatroscientifico.com alla voce spettacoli in cartellone.

Diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa e con in video Stefania Pepe, Roberto Adriani, Alberto Novarin. Direttore della fotografia Francesco Pireddu, fonico di presa diretta Daniele Mariotti, trucco Mialitiana Sartor, attrezzeria Peroni, scene e costumi Laboratorio Teatrale. Direzione tecnica Luca Cominacini. Tecnico assistente Ion Berdeaga. Coordinamento Jana Balkan. Produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.

Oggi è Otello sarà replicato al Teatro Laboratorio di Verona anche il 17, 18, 19 gennaio 2019, poi sarà in tournée.

La replica del 25 novembre è ad ingresso libero. Info 0458031321 – 3466319280 www.teatroscientifico.com