Al Teatro Camploy lo spettacolo "Un mondo di note aspettando Natale"

Una serata di divertimento a fin di bene. È quella che l’Associazione Alzheimer Verona organizza giovedì 5 dicembre, per raccogliere fondi da destinare alle numerose attività che professionisti e volontari svolgono a favore di centinaia di famiglie con malati di Alzheimer su tutto il territorio veronese.

L’appuntamento è al teatro Camploy, con lo spettacolo "Un mondo di note aspettando Natale", che vedrà sul palco professionisti della musica e del cabaret, artisti del panorama nazionale che si esibiranno senza ricevere alcun compenso. Un segno di grande generosità, a sostegno di un’associazione che, negli ultimi anni, è diventata protagonista anche di nuovi e importanti progetti rivolti alla domiciliarità.

Dalle 20.30 si susseguiranno il trasformismo e la comicità di Luciano Maci, le canzoni evergreen degli Yellow Cab, i brani di Giuliano Dolci, le noti rock del gruppo I Voltavia, il famoso ‘Ballo di Simone’ di Giuliano dei Notturni. Chiuderà la serata il Verona’s Magica Quartet con Claudio Sebastio, Ivano Avesani, Luca Pighi e Cristina Gamba.

Informazioni e contatti

I biglietti numerati si trovano in vendita nella sede dell’Associazione Alzheimer Verona in via don Carlo Steeb n.4 (tel. 045-8010168) e nella gioielleria Bombonato di via IV Novembre n.15 (tel. 366-2487990).

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67214&tt=verona_agid

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Alzheimer Verona. L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Verona, oltre che con enti e associazioni che operano nell’ambito del sociale, tra cui Ulss 9 Scaligera, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, Diocesi di Verona Ufficio di Pastorale della Salute, Associazione titolari di farmacia Federfarma Verona.