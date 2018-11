Riparte "Comedy saturday" al Forte del Chievo con Improschegge

Sabato 1 dicembre si terrà la prima serata della nuova stagione di “ComedySaturday”, la rassegna di comicità organizzata dall'Associazione SDV presso il Vano 9 del Forte del Chievo. Apre la rassegna 2018-2019 l’associazione veronese ImproSchegge con lo spettacolo "Si? E…", un format comicoche alterna games d’improvvisazione a sketch teatrali, ideati sulla base degli imput forniti dal pubblico, che è il vero regista dello show.

Saranno proprio gli spettatori a proporre il tema delle storie rappresentate, dando vita a situazioni paradossali ed esiti davvero imprevedibili. Uno spettacolo sempre nuovo e frizzante, che per 90 minuti sa coinvolgere in un turbinio di storie al limite del paradossale grazie alla bravura dei protagonisti: un presentatore, un musicista e sei improvvisat(t)ori.

Da anni l'AssociazioneSDV si distingue nel panorama veronese per la proposta di molteplici attività rivolte all'aggregazione e alla promozione di realtà culturali meno conosciute. Dopo il successo delle ultime due rassegne “GioveRidi”e “ComedySaturday”, anche per la nuova stagione 2018-2019 l'Associazione SDV ha voluto mantenere alto il livello del format, invitando sul palco artisti noti a livello nazionale, appartenenti al mondo dello spettacolo comico in tutte le sue forme, dallo stand-up comedy all'improvvisazione teatrale, passando per il cabaret.



L’appuntamento con il divertimento è quindi perSabato1 Dicembrepresso la sede di SDV al Forte del Chievo(Via Bionde 61, Verona)dalle ore 20.30.

L’evento è riservato ai Soci. Per tesserarsi è possibile fare preventiva richiesta all’indirizzo www.sdv.vr.it/tesseramento.

Lo spettacolo ha inizio alle ore 21.00. Si richiede un contributo di 5€. E' gradita la prenotazione alla mail info@sdv.vr.it

