Spettacoli per anziani nei quartieri con musiche, romanze e poesie del passato

Un mix di canzoni del passato, romanze popolari e poesie darà vita a sette spettacoli che fino a fine anno intratterranno gli anziani di Verona. La rassegna “Quartieri in … varietà - Polvere di Stelle” ha preso il via il 29 aprile nella sala conferenze di via Brunelleschi 12. Tutti gli spettacoli, realizzati dalla Compagnia Gino Franzi e promossi dall’assessorato al Decentramento del Comune, sono ad ingresso libero e gratuito.

Le canzoni della memoria saranno il filo conduttore di ogni appuntamento che, attraverso la musica, ripercorrerà le epoche storiche e le trasformazioni della società, ricordando episodi e aneddoti.

Gli altri spettacoli si terranno il 19 maggio nella sala San Giacomo di via delle Menegone in Borgo Roma, il 13 giugno al Centro Anziani di Borgo Trento in via Todeschini 39, il 20 settembre al Centro Anziani di via Santa Toscana a Porta Vescovo, il 20 ottobre al Centro Anziani di via Velino 22, il 24 novembre alla Baita Alpini di Poiano, il 1° dicembre al Centro Tommasoli di via Perini 7.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0458078963.

“Un'occasione di aggregazione e socializzazione – spiega l’assessore al Decentramento Marco Padovani - durante la quale il pubblico è invitato a partecipare attivamente e a contribuire così alla riuscita di un bel momento di festa”.