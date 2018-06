Allo spazio Modus la storia dell’Opera in formato Sit-com del trio Miglioranzi, Torricelli e Garonzi

Altro che Eufrate, il “Va, pensiero sull’ali dorate” del Trio Trovarobe parte dal Bar Numero Uno sotto gli Arcovoli dell’Arena. Mercoledì sera alle 21 lo Spazio Modus ospita la terza puntata della sit-com "Poltronissime Esaurite - 4 Serata poco serie aspettando l'Opera" che sta riscontrando buona partecipazione da parte del pubblico veronese: "Nabucco: tra fede e libertà". Dopo Aida e Carmen tocca al dramma verdiano sull’esilio ebraico a Babilonia, sottoporsi al rasoio degli scherzi e al commento sapiente di Gaetano Miglioranzi, Alessandra Torriccelli e Lorenzo Garonzi.

È dal 1840, quando fu presentata per la prima volta al Teatro della Scala di Milano, che quest'opera fa discutere i cosiddetti esperti e i melomani. Un brusio e chiacchiericcio che i Trovarobe amano prendere in giro e mettere alla berlina per ridonare al teatro lirico una dimensione “pop” e accessibile a tutti. Stavolta il materiale è davvero abbondante, viste le insistite interpretazioni storiografiche dell’opera di Verdi.

Il 2017 ha visto l’ultimo episodio eclatante con l’ambientazione fantasiosa nella Milano delle 5 giornate e gli austriaci di Radetzky nel ruolo di Babilonesi. Il barista melomane, il critico musicale ammanicato e l’eccentrica soprano avranno senz’altro qualcosa da dire, come sempre, senza prendersi troppo sul serio: il miglior modo per portare al pubblico escluso dal fastoso palcoscenico la bellezza della musica immortale del festival lirico areniano.

Per informazioni e prenotazioni: www.modusverona.it

(fonte foto Spazio Modus)