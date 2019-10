Spazio Famiglie a Verona presenta "Mamma che paura!"

Spazio Famiglie propone un incontro rivolto a genitori di bambini e bambine dai 3 ai 10 anni. Verrà affrontato il tema delle paure dei bambini attraverso la letteratura per l'infanzia. Un appuntamento per i genitori che desiderano conoscere fiabe che aiutano grandi e piccini ad affrontare temi difficili come quello della paura.

Venerdì 25 ottobre dalle 17 alle 18.30.

La partecipazione è gratuita ma è necessario compilare l'apposito Modulo genitori e nonni: si considerano accolte le richieste di iscrizione solo a seguito di successiva conferma.

Inviare il modulo a: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com

Le iscrizioni si chiudono il 14 ottobre 2019

Informazioni e contatti

Web: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66030