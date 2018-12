SPArty night Xmas edition: festa in piscina e dj-set natalizi

SPArty NIGHT XMAS Edition - Torna il pool party termale più atteso e per l’occasione si trasforma in una magica serata di divertimento in Edizione Natalizia!

Indossa qualcosa di rosso (il costume, le ciabatte o quello che preferisci, a tema natalizio) e ritira uno speciale omaggio presso il desk AquaShop.

Venerdì 21 Dicembre 2018

Dalle 17.00 alle 02.00

Accesso a tutte le Aree Termali e Aree Saune (con chiusura delle vasche alle ore 01:30 e delle aree saune alle ore 00:30)



1° DRINK in omaggio

Dj-Set a bordo vasca con Cristian De Leo

Vocalist e Show Performers

Dress code: il tuo costume preferito

Indossa qualcosa di rosso o a tema natalizio e ritira il tuo omaggio



€ 13 – Promo Ingresso Donna

€ 26 – Ingresso Uomo

In prevendita online

Per informazioni e prenotazione tavoli scrivi ad assistenza@aquardens.it



#aquardenSPArtynightXMAS