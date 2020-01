Soviet Soviet in concerto al Colorificio Kroen di Verona

Appuntamento da non perdere al Colorificio Kroen di Verona sabato 11 gennaio 2020. Il progetto Soviet Soviet nasce a Pesaro nel 2008, ma inizia a guadagnare notorietà nel 2009 con una manciata di singoli auto-prodotti e un tour di date incessanti, guadagnate grazie alla loro potente carica dal vivo. Da lì in poi due LP di grande successo come "Fate" ed "Endless" oltre a singoli, remix ed EP che hanno definitivamente consacrato la band come una delle realtà più interessanti ed "internazionali" del panorama italiano. "Post-punk" potrebbe essere un facile aggettivo da attribuire al genere dei Soviet Soviet, ma la band cerca di incanalarsi anche verso orizzonti come la coldwave, l’art-punk e chi più ne ha più ne metta, creando un suono potente e ricercato. Ora tornano con un nuovo lavoro, un EP dal titolo "Ghost" che raccoglie tre b-side scartate da Endless e pubblicate da Coypu Records lo scorso 23 agosto.



Apertura affidata a Mondaze (post punk / heavy shoegaze da Faenza) e dj set a cura di Zynische from Dance Of Youth.

Sabato 11 gennaio 2020

SOVIET SOVIET

post punk / wave

MONDAZE

heavy shoegaze

ZYNISCHE

Dance of Youth dj set

Informazioni e contatti