I South Carolina Mass Choir al Teatro Ristori di Verona per festeggiare il Natale

Il Teatro Ristori conferma la consolidata e felice consuetudine per festeggiare insieme il Natale immergendosi nella gioiosa e tradizionale atmosfera di questo periodo. Sabato 28 dicembre alle ore 20.30, sarà protagonista una delle più prestigiose corali gospel statunitensi, i South Carolina Mass Choir. Fondata e diretta da Michael Brown, la particolarità di questa corale gospel consiste nel saper mescolare i ritmi moderni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico.

La musicalità e la ritmicità dei South Carolina Mass Choir promettono di far emozionare il pubblico del Teatro Ristori con due ore di ritmi mozzafiato. I membri del coro, fondato da Michel Brown sul finire degli anni ’90, intratterranno il pubblico con un repertorio che spazierà dai brani della tradizione natalizia ai ritmi musicali più moderni, fusi in un ensemble che riuscirà a coinvolgere tutti.

Del resto, è proprio questo il tratto distintivo di questa formazione, nella cui musica si possono infatti ritrovare canti tradizionali rivisitati con gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee: il loro sound riesce ad essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni celestiali, tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana. Grazie alla guida di Michael Brown e l’intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals, dalle origini ai giorni nostri, infatti, la corale interpreta non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi, in un mix di ritmi moderni e della tradizione, raggiungendo un equilibrio musicale di grande e riconosciuto spessore artistico.

Al Teatro Ristori andranno in scena: Ashley Hale, Javetta Cambell, Rene Massey, Amber Washington, Randy Stephens, Essence Marran Geddis, Gerney Lashantay Perry voci, Jarell Javon Smalls tastiera, Richard Wrighten batteria e voce, diretti da Michael Brown, e trasporteranno il pubblico in un repertorio trasversale tra musica sacra, gospel ed R&B.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/festeggiaconnoi/