Officina Fotonica in collaborazione con il Colorificio Kroen presenta venerdì 20 aprile "Sottocassa!", festone di autofinanziamento. In vista dell’imminente scoppiettante stagione di appuntamenti a Forte San Briccio, le fatine dell’associazione culturale Officina Fotonica hanno pensato di tirar su un festone per darsi la carica e magari mettere via due spicci per coprire parte delle spese organizzative e garantire così a tutti l’accessibilità a concerti, laboratori e quant’altro in programma nei prossimi mesi. Vieni a goderti una serata tra amici e supportare un progetto culturale!

Ti aspetta una serata delirante con 4 ore di caleidoscopici djset a rotazione, in contemporanea, sui due palchi del Colorificio, incursioni di giocoleria e improvvisazioni musicali.

Ti chiederemo di contribuire con 3 euro all'ingresso, soldi che finiranno dritti nelle nostre casse. Se invece devi ancora fare la tessera del Kroen/Aics (male, molto male!) ti garantiamo l'ingresso gratuito. Poi se vuoi comunque lasciare un’offerta non ci offendiamo :)



A PARTIRE DALLE 22.30

in ordine sparso sui due palchi del Colorificio:

• MOCED¿ - electrocumbia, mambo, ska

• ALL NYLON - bright dance musik

• IENA - soul, garage, psychotropical

• ALTROVE - club, broken beat, etno

• HELIO'S HARMONY - lowtempo

• QUINOA - andes step

• BORING GIRLS - damaged anthems

• BLUEWHALE - psichedelic techno

• VESUS - acid tek, vintage house

• CUM - bass music

DALLE 24.00

nel cortile esterno:

STREET JAM

libera improvvisazione in acustico con batteria,

basso, sax... chi più ne ha più ne metta.

